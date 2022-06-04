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Müdür Akyol, dünya üçüncüsü ile bir araya geldi

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gymnasiade 2022’de Atletizm 100 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olan milli sporcu Orçun Ünalan ile bir araya geldi.

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gymnasiade 2022'de Atletizm 100 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olan milli sporcu Orçun Ünalan ile bir araya geldi.


Geçtiğimiz günlerde Bilecikli rekortmen atlet Orçun Ünalan, Turkcell Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu olmuş hem de Kolombiya'daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bırakmıştı. Bunun üzerine milli sporcu ile makamında bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Ünalan'ı tebrik etti. Başarılı sporcuya hediye takdiminde bulunan Müdür Akyol, başarılarının devamını diledi.

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