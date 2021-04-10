Müftü Ali Erhun'un Ramazan ayı mesajı

Müftü Erhun yayımladığı mesajında, "Rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan-ı şerifi yaşantısıyla bize örneklendiren sevgili Peygamberimize ve onun necip al ve Ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek zamanların feyzi, rahmeti, bereketi ve mağfireti Bilecik'imizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın üzerine olsun. Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınmak, hata ve günahlarımızdan arınmak, gönüllerimizi ferahlatmak, kendimizle baş başa kalarak hayatın yoğunluğu içinde ihmal ettiğimiz dünyamızı gözden geçirmek ve nefis muhasebesi yapmak için bizlere bahşedilen Ramazan ayını, manevi diriliş ve ahlaki yükseliş fırsatları olarak görmemiz gerekmektedir. Bu ay zayıflayan kardeşlik ilişkilerimizi, paylaşım bilincini, yoksul, kimsesiz, muhacir, evsiz-barksız, yetim, dul, aç, hasta ve dertlilerin halleriyle hâllenme, komşuluk bağlarını güçlendirme ve adeta birbirimize yabancılaştığımız bir ortamda kaybettiğimiz erdemleri tamir etme ve gözden geçirme ayıdır. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımız; sabır ve nefsimize hâkimiyeti kazandırmanın yanında sosyal sermayemizi ve toplumsal bilincimizi de arttırmalıdır. Sorumlu olduğumuz bütün haklar konusunda bize hassasiyet kazandırmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu yıl Ramazan ayının temasını 'Şifa Ayı Ramazan' olarak belirlemiştir. Bu münasebetle yaptığımız bütün ibadetlerimizin evlerimizde kılacağımız teravihlerimiz, mukabelelerimiz, sahurlarımız, zekâtlarımız, fitrelerimiz, sadakalarımızın ve iftar sofralarımızda bölüştüğümüz lokmalarımızın birbirimize şifa olması gerekir. Gönüllerin uzak olduğu bir dünyada mekânın yakınlığı hiçbir mana ifade etmez. Onun için gönülden gönüle ulaşmalıdır tüm niyetlerimiz ve amellerimiz. Bu ayımız gönülleri ihya etme ayı olmalıdır. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, gönül ve Ümmet coğrafyamıza hayırlar getirmesine vesile olmasını diler, Başta siz hemşerilerim olmak üzere bütün İslam Aleminin Ramazan ayını tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.