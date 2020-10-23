Müftü Erhun'dan, İl Jandarma Komutanı Sandal'a ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı ziyaret etti.

Müftü Erhun, geçtiğimiz ay Bilecik İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu'nun emekliliğe ayrılması ile yerine atanan Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı göreve başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda - Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı Sandal ise, nazik ziyaretinden dolayı Müftü Erhun'a teşekkür etti.