Müftüler bir araya geldi

İstanbul'un Ümraniye ve Beykoz ilçe müftüleri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a ziyaret etti.

Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül ve Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Erhun, kendilerine teşekkür etti. Ümraniye ve Beykoz ilçe müftülerine Bilecik hakkında bilgi veren Müftü Ali Erhun, günün anlam ve önemine binaen misafirlerine hediye takdim etti.