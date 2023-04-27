Muharrem İnce'nin Bilecik programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugünkü Bilecik programı, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçim çalışmaları çerçevesinde bugün Bilecik'e gelmesi bekleniyordu. Öğleden sonra kent merkezinde olması planlanan İnce, Teyfikbey Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yaparak, Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yapacaktı. Partinin kurucu il başkanı ve 1'inci sıra milletvekili adayı Hüseyin Korkman, programın yoğun yağış nedeniyle iptal edildiğini, genel başkanlarının önümüzdeki günlerde daha geniş çerçeveli bir program için kente geleceğini söyledi.