Mühendis adayları ilk kez baret taktı

Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen programa Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, İMO Bilecik Temsilcisi Emre Künek, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cenk Karakurt, Yapı ve İnşaat Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Nazile Ural ve bölüm hocaları katıldı.

Törende konuşan Doç. Dr. Cenk Karakurt, takılan baretlerin öğrencilerin mesleğe yönelik ilk adımları olduğunu söyleyerek tüm öğrencilerin ilerde çok önemli hizmetlerde ve projelerde yer alacağına inandığını ifade etti. Karakurt, “İnşaat Mühendisliğinde diğer mühendislik dallarıyla ortak çalışmak çok önemlidir. Türkiye'de depremlerde yaşanılan olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için etik kurallara bağlı kalmalısınız. Etik kurallara bağlı kalarak ve çok çalışarak, globalleşen dünyada ülkemizin ismini dünya arenasında en iyi şekilde temsil edeceğinize güvenim tamdır. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Törenin davetlilerinden İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak yaptığı konuşmada, mesleğin ilk adımı olarak değerlendirdiği baret takma etkinliğini çok önemsediğini, bu özel günün ilerde güzel bir anı olarak hatırlanacağını söyledi. İnşaat Mühendisliği mesleğinin önemli ve büyük sorumluluklar gerektirdiğini belirten Albayrak, “İnşaat Mühendisliği insan hayatıyla yakından ilişkilidir ve öncelik hiçbir zaman para kazanmak olmamalıdır. Meslek etiği ve onurumuz ön planda olacak, bunun yanı sıra amacımız en kaliteli işleri yaparak Türkiye'mize fayda sağlamak olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük ise yaptığı konuşmada, yeni öğrencilerin mesleğe alışma süreçlerinde bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirtti. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatları boyunca alacakları tüm dersleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini tavsiye eden Küçük, törenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.