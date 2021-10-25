İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mühendislik Fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Mühendislik Fakültesi akademik kurul toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.