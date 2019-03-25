Muhsin Yazıcıoğlu anısına resim sergisi açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Bilecik'te açılan resim sergisi ile anıldı.

Geçirdiği helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu ve ilk genel başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Bilecik'te açılan resim sergisi ile anıldı. Bilecik merkez Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde BBP Bilecik İl Başkanlığı tarafından hazırlanan resim sergisine BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Merkez İlçe Başkanı Osman Soyaltın, BBP Bilecik Belediye Başkan Adayı Engin Muslu, il ve belediye meclis üye adayları ile partililer katıldı.

"Onsuz geçen 10 yıl içimizdeki ateş ilk günkü gibi"

Resim sergisi açılışı sonrası bir açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun milyonların sevgilisi olduğunu belirterek, "Türk ve İslam coğrafyasının umudu meclisin sigortasıydı. Hainler 10 sene önce keş dağlarında sadece Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit etmediler. Onlar ülkenin geleceğini mazlumların umudunu meclisin sigortasını şehit ettiler. Onsuz geçen 10 yılda ülkemizde ve İslam beldelerinde yaşananları gördükçe Muhsin başkanın şehit edilme sebeplerini daha iyi anlıyoruz. Onsuz geçen 10 yıl içimizdeki ateş ilk günkü gibi. Ancak kinimiz öfkemiz her geçen gün artmakta. Bu kinin artmasının sebebi faillerin bulunmaması ve dönemin siyasilerinin söylemleri. Ama inanıyoruz ki devletin adalet terazisi bozulsa da Allah'ın adaleti asla şaşmaz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar başta ebedi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere onunla beraber şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, değil 10 sene 10 asır geçse de Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ilan ediyorum" dedi.