Muhtarlardan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyüklü köy ve mahalle muhtarları Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle eşliğinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler. Muhtarlarla bir süre sohbet ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu “Bozüyük'te köy ve mahallelerimizde göreve gelen ve görevlerine devam eden tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemimiz hepimiz için hayırlı olsun” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu, Belediye Meclisi'nde muhtarlar için ayrılan bölümü hatırlatarak “Göreve gelmemizin ardından gerçekleştirilen ilk belediye meclisinde yapmış olduğumuz düzenleme ile muhtarlarımızı da meclis toplantılarımıza dahil ettik. Muhtarlarımız 3 grubun bulunduğu meclisimizde 4. Grubumuzdur. Muhtarlar belediye meclisimizin doğal üyeleridirler. Mahallelerimizin sorunları için bizler mahalle muhtarlarımızla irtibat halinde bulunurken İl Genel Meclisi üyelerimiz Hüseyin Elmas ve Osman Çetin de köy muhtarlarımız ile birlikte çalışacaklar” dedi.

Köylerin durumları hakkında Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle'den bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; köylerin sorunlarının çözümü noktasında diğer köyler ile birlikte çalışmanın etkin çözümlerin ortaya konmasında son derece önemli olduğunu belirtti.