Muhtarlıklar Müdürlüğü 2019'un ziyaretlerine başladı

2019 yılının ilk gününde yeni yıl ziyaretlerine başlayan Muhtarlıklar Müdürü Fatma Güler, Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz ve Kasımpaşa Mahalle Muhtarı Güler Uyar'ı ziyaret etti.

Belediyecilik hizmetleri kapsamında işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için mahalle muhtarlarının sorunlarına her zaman muhatap bulabileceği şekilde hizmet veren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, yapılan hizmetlerin takibi ve koordinasyonda sürekliliğin sağlanması için muhtarları bürolarında düzenli olarak ziyaret ediyor. Yeni yılın ilk mesai gününde ilk olarak Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ı hemen ardından da Kasımpaşa Mahallesi Muhtarı Güler Uyar'ı muhtarlık ofislerinde ziyaret eden Bozüyük Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Fatma Güler, belediye ve muhtarlık faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlar Bedri Yaz ve Güler Uyar, Bozüyük Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan mahalle halkı ve muhtar olarak çok memnun olduklarını belirterek “Başkanımızın bugüne kadar yaptırdığı tüm hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz” dediler.

Bozüyük Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Fatma Güler de Başkan Bakıcı'nın muhtarlık kurumunu çok önemsediğinin belirterek, “Başkanımızın yönlendirmeleri doğrultusunda muhtarlarımızla kesintisiz işbirliği içerisindeyiz. Sürekli diyalog ve istişarelerin hizmet ve sorunların çözümü noktasında ne kadar etkili olduğunu karşılıklı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda muhtarlarımıza yaptığımız ziyaretleri de önemsiyoruz” dedi.