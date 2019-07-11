İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat 124 tutkunları Bilecik'te buluşuyor

Bilecik Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte Murat 124 tutkunları bir araya gelecek.


Şu ana kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Bilecik Belediyesi bu kez Murat 124 sevdalılarını ağırlayacak. Üretimine 1971 yılında başlanan ve klasik otomobiller sınıfında olan Murat 124 tutkunları, Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde bir araya gelecek. Otomobilleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek olan yaklaşık 200 kişi, Bilecik Belediyesi ve özel bir firmanın katkılarıyla 13-14-15 Temmuz'da Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark'ta kamp yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.