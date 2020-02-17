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Mustafa Şeker Anadolu Lisesi yarı finalde

Bilecik’te düzenlenen Voleybol Genç Kızlar İl Şampiyonası’nda Mustafa Şeker Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi.

Bilecik'te düzenlenen Voleybol Genç Kızlar İl Şampiyonası'nda Mustafa Şeker Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi.


Bilecik 2019-2020 Voleybol Genç Kızlar İl Şampiyonasında şampiyon olan Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi, Edirne'de gerçekleştirilen Voleybol Genç Kızlar Grup Birinciliği Müsabakalarında Bilecik ilini temsil etti. Burada C grubunda mücadele eden Mustafa Şeker Anadolu Lisesi voleybol takımı ilk maçında Edirne temsilcisini 3-1, ikinci maçta Kırklareli temsilcini 3-0 yenerek grubu lider tamamladı. Bu galibiyetler sonrası yarı finale yükselen Mustafa Şeker Anadolu Lisesi voleybol takımı, 26-29 Şubat 2020 tarihleri Samsun, Düzce, Kahramanmaraş ve Muğla olmak üzere dört farklı şehirde düzenlenecek olan Voleybol Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarına katılacak.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, bu başarısından dolayı Mustafa Şeker Anadolu Lisesi voleybol takımını tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi.

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