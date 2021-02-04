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Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan mutasyonlu Covid-19 virüsü Bilecik il genelinde görünmeye başladı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan mutasyonlu Covid-19 virüsü Bilecik il genelinde görünmeye başladı.


Son haftalarda Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlaması Bilecik genelinde Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta sayısı yüzde 100'lerden yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan mutasyonlu Covid-19 virüsü Türkiye'de bir çok ilde görülmüştü Bu illerinin arasında Bilecik'te girerken, il genelinde 6 kişide görüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine sağlıkçıların kırmıza alarma geçtikleri öğrenildi. Tedbirlerin kısa süre içerisinde alındığı ve mutasyonlu virüse rastlanan hastaların bir kısmının evde bir kısmının ise hastanede karantinaya tabi tutuldukları öğrenildi.


Sağlıkçılar, Bilecikli vatandaşlara; maske, mesafe ve hijyen kuralını bir kez daha hatırlattı.

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