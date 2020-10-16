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Müze Akademi etkinliklerinin ilki gerçekleşti

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde çocuklar için düzenlenen Müze Akademi etkinliklerinin ilki gerçekleşti.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde çocuklar için düzenlenen Müze Akademi etkinliklerinin ilki gerçekleşti.


Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklar için seramik atölyesi, taş boyama ve çocuk yogası gibi birçok etkinlik düzenleyecek Yaşayan Şehir Müzesi'nin ilk etkinliği enstrüman atölyesiydi. Uzman eğitmenler eşliğinde 5 ve 9 yaş arası çocuklar hem müzik enstrümanlarını öğrenip hem de canlı müzik eşliğinde şarkılar söylediler. Sosyal mesafe ve hijyen şartlarına dikkat edilerek gerçekleştirilen Ekim ayı Müze Akademi etkinliklerinin, velilerin yoğun taleplerinden dolayı Kasım ayı itibariyle de devam edeceği bildirildi.

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