Müzik kursları sertifikalarla taçlandı

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda sertifikalarını alan yeni müzisyenler, almış oldukları eğitimleri verdikleri konser ile gösterdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sanat ve kültür şehri Bilecik'te Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır gerçekleştirilen ve onlarca müzik dalında yeni müzisyenlerin yetiştiği müzik kurslarında eğitim alan müzikseverlere sertifikalarını verdi. Bağlama, ud, keman, gitar, ney, yan flüt, ritm-perküsyon ve klarnet alanlarında kurs gören öğrencilere, eğitmenlere ve ailelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Semih Şahin, müzik kurslarının son derece güzel bir aktivite olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında yer alacaklarını ve gerekli katkıları vereceklerini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bir şehirde kültür ve sanat bizim için çok önemli. Bunu seçim öncesi bütün ifadelerimizde dile getirmiştik. Bizler Bilecik'i marka bir şehir yapacağız diye geldik. Bir şehri marka yapmanın yolu her şeyi en iyisiyle yapmakla mümkündür. Bizler, bu şehirde kültürün de sanatın da en iyisini yapacağız. Ülke çapında birçok sanatçıyı buraya davet edip, özellikle çocuklarımızın hayal üretmesini sağlayacağız. Kaliteli çocuk ve gençler olmalarını sağlayarak ülkemizde en iyi yerlere gelmesini sağlayacağız. Bu vesileyle bütün kursiyerlerimize, eğitmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin, kursiyerlere sertifikalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Müzik Kursları sertifika töreni, kursiyerlerin verdikleri konser ile sona erdi.