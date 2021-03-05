Müzik öğretmenleri çevrimiçi toplantıda bir araya geldi

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığındaki toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması planlanan projeler ve etkinlikler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan İl Müdürü Akyol, "Bu tarz çevrimiçi toplantılarını yapmayan devam ediyor. Bugün ise müzik öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra farklı branşlardaki öğretmenlerimiz ile çevrimiçi toplantılarımız devam edecek" dedi.