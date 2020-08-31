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MYO Aşçılık Bölümü için tahsis edilen konak hizmete giriyor

Bileçik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli MYO Aşçılık Bölümü için tahsis edilen konak 2020-2021 döneminde hizmete girecek.


Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli MYO'nun ilçesi açısından büyük katkılar sağladığını belirterek, "Önemli bir eğitim kurumu, turizm konusunda çok önemli projeleri gerçekleştiren Osmaneli Belediyesi Aşçılık Bölümü ile Osmanlı yemeklerini araştırmak, geliştirmek için BŞEÜ ile sürekli iletişim halindeyiz. Talep ettikleri Kelemcioğlu Konağını restore ederek üniversitemize tahsis ediyoruz. 2020-2021 eğitim dönemine yetişecek olan okulumuzun hemen karşısında hizmete açtığımız konak otelimiz de yer alıyor'' ifadelerini kullandı.

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