Narkotik Eğitim TIR'ı Bilecik'te

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlanan ‘Narkotik Eğitim TIR'ı' Bilecik'e geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde konumlanan TIR'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkilerini yaşanmış hikayelerle anlattılar. "Hedef Olma-Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında hazırlanan eğitim TIR'ının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda interaktif bilgiler veren TIR'ı Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte gezdi.

TIR'da uyuşturucu madde bağımlıları hakkında bilgi alan Vali Vekili Taşdöğen, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Uyuşturucu madde kullanımının zararlarının gösterildiği TIR'ın gelecek adına çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Vali Vekili Taşdöğen, ''Asayiş yönünden güvenlik güçleri topyekûn işbirliği içerisinde mücadelesini sürdürüyor. Bilecik'te bağımlılık konusunda kararlı bir politika yürütülüyor. Bu TIR çok önemli bir görev yürütüyor. Geleceğimiz için çok önemli bu çalışmalar. Çok yararlı bir çalışma. İlimize geldiği için de ayrıca mutluyuz" diye konuştu.