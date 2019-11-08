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Narkotik köpeği Diyar'ın büyük başarısı

Bilecik’te narkotik köpeği Diyar’ın bir bağ evinde yaptığı arama sonucu 7.

Bilecik'te narkotik köpeği Diyar'ın bir bağ evinde yaptığı arama sonucu 7.280 gram kubar esrar ve çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpeği ''Diyar'' ile birlikte Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ihbar sonucu bir bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda G.K.'ye ait olan ev ve eklentilerinde 7.280 gram kubar esrar, 244 kök kenevir bitkisi, 168 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 28 adetav tüfeği fişeği ile 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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