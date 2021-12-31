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Narkotikten 2021 yılına muhteşem final

Bilecik’te şüphe üzerine durdurulan araçta 217, 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta 217, 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir araçta ve araç içerisinde bulunan biri kadın iki şahısın üzerinde yapılan aramada 217, 62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak haklarında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan K.Y isimli kadın şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır S.Y isimli şahıs ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevinde teslim edildi.

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