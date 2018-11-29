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Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nun öğrenci dolapları Bozüyük Belediyesi'nden

Bozüyük’te Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda oluşturulan 6 yeni sınıfın öğrenci dolapları Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanarak montajı yapıldı ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Bozüyük'te Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda oluşturulan 6 yeni sınıfın öğrenci dolapları Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanarak montajı yapıldı ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “Eğitime %100 Destek” projesi kapsamında belediyenin eğitim kurumlarına verdiği destekler devam ederken son olarak ilçemiz 4 Eylül Mahallesi'nde eğitim veren Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim döneminde yeni oluşturulan 6 sınıf için hazırlanan öğrenci dolaplarının yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan ve 180 öğrencinin faydalanacağı dolaplar sınıflardaki yerlerini alarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.


Sınıf dolaplarına çok sevinen öğrenciler Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ederek “Yeni dolaplarımız güzel oldu. Artık kitaplarımızı dolaplarımıza koyabileceğiz: Yapanların emeğine sağlık. Başkan Amcamıza da bizi düşündüğü için çok teşekkür ederiz” dediler.

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