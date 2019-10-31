Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Osmaneli'ne destek

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eğitim veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan konak restorasyonlarına destek geldi.

Rektörlüğünü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız başkanlığında 100 kişilik bir gurupla üç gün boyunca restorasyon destekleri için Osmaneli'ne geldi.

Prof. Dr. Yunus Söylet İçmelere Tesisleri ve Fadıl Bozkurt Konak Misafirhanesi'nde konaklayacak hocalar ve öğrenciler, restorasyon dersleri kapsamında Osmaneli konaklarından 9 konak için yapı belgeleme çalışmaları yapacaklar.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesinden gelen hocalar ve öğrencilere Osmaneli Konakları için yapacakları destekler ve çalışmalar için teşekkür etti.