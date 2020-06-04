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Nikah salonu yeni oturma düzeniyle hizmet vermeye başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde nikah salonundaki oturma planının sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemesinin ardından, çiftler aşklarını mutlu son ile taçlandırmaya devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde nikah salonundaki oturma planının sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemesinin ardından, çiftler aşklarını mutlu son ile taçlandırmaya devam ediyor.


Korona virüs (Covit-19) salgın tedbirleri kapsamında nikah salonlarına yalnızca çiftler ve şahitleri alınırken, normalleşme süreci ile birlikte yeni alınan kararlar doğrultusunda salondaki oturma planı sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Maskenin zorunlu olduğu yeni sistemde nikah salonuna yalnızca çiftlerin birinci derece akrabalarından en fazla 20 kişi alınıyor ve konuklar sosyal mesafeye uygun davranmaları yönünde uyarılıyor.


Ayrıca her nikah öncesinde salon görevliler tarafından dezenfekte ediliyor.

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