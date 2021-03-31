Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle nine, dede, torun masal çatısı altında buluştular.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Yaşlılar Haftası nedeniyle masal dinletisi düzenlendi. Bilecik Bilim Sanat Merkezi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Meryem Güneş Berberoğlu'nun moderatörlüğünde Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Duygu Berru Eryılmaz ''Küllü Fatma'' masalını büyükler için anlattı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programa nineler, dedeler torunlarıyla birlikte katıldılar.