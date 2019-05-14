Nişantaşı'nı bırakıp Bilecik'te keçileri ile mutlu bir yaşam sürmeye başladı

İstanbul'un Nişantaşı semtinde bir pastane işletirken verdiği bir karar sonrası Bilecik'e yerleşen 39 yaşındaki Elif Sarıkaya, keçileriyle mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Beş yıl öncesine kadar İstanbul Nişantaşı'nda yaşayan Elif Sarıkaya, verdiği bir karar sonrası Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı 10 haneli Zobran Köyü'ne yerleşerek küçükbaş hayvancılık yapmaya başladı. Elif Sarıkaya ziyaret eden Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, burada ekolojik köy kurulabileceğini ve böylece kırsal turizme katkıda bulunulabileceğini dile getirdi.

"Bu işi burada öğrendim, ailede de hayvancılık yapan yok"

Elif Sarıkaya, 5 yıl önce verdiği kararla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine adım attığını ve bugün Bilecik'te 10 haneli bir köyde keçileriyle mutlu bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran Köyünde muhtarlığın kendisine tahsis ettiği ilkokul binasına yerleştiğini ifade eden Sarıkaya, "Hayatımda yakından gördüğüm ilk keçi kendi keçilerim oldu. Daha önce hiç bir hayvan bakmadım, hatta ailede de hayvancılık yapan yok. Başlayacağım zaman bir kısım hayvan inceledim bana en yakın olabilecek nedir diye. Sonunda kendimin keçiye uygun olduğu kanaatine vardım. Bu vermiş olduğum karardan çok mutluyum. İstanbul'un havası, trafiği ve insan yoğunluğundan kaçarak, çok iyi bir karar vermişim. Burada mutluyum, huzurluyum" dedi.