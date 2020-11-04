Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe

Bilecik'in bin 50 nüfuslu ilçesi olan İnhisar'da İzmir'e yüzlerce battaniye ve gıda kolileri hazırlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak üzere İnhisar'da hazırlanan malzemeler Bilecik Valiliğine gönderildi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Ali Açıkgöz, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için ilçedeki tüm kamu personelleri, belediye, muhtarlıklar ve dernekler ile ilçe halkının seferber olduğunu söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun Türk milletinin en önemli özelliği olduğunu vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, ''Enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılması hepimizin en büyük duası. Deprem olduğu andan itibaren gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. Bugün 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda kızımızın kurtulması, bize ayrı bir heyecan ve umut verdi'' dedi.

"440 battaniye, 210 adet gıda paketi hazırlandı"

Kaymakam Açıkgöz, İnhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya hayırseverlerin desteğiyle 440 battaniye, 210 adet gıda paketi hazırlandığını dile getirerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. İzmir depreminin ardından devletin önemli bir varlık gösterdiğini ve sahada vatandaşların ihtiyaçlarına ilk anda yetiştiğini belirten Kaymakam Açıkgöz, şöyle konuştu:

''Türkiye'de çok ciddi bir duyarlılık oluştu. İçişleri Bakanlığımız yardım kampanyası başlattı. Bilecik Valiliğine gönderilmek üzere gıda kolilerimizi ve battaniyelerimizi hazırladık. İnhisar ilçemiz Türkiye'deki 922 ilçenin en küçüklerinden birisi. 1050 nüfusu var. İlçemizde çok ciddi bir duyarlılıkla karşılaştık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız adeta hayırda yarıştılar. 440 adet battaniye ve 210 adet gıda kolisi hazırladılar. Bizi ziyadesiyle memnun etti. Bilecik'in en küçük ilçesinde bu çapta bir yardımın sadece 24 saat gibi bir sürede organize edilmesi bizleri gururlandırdı. İnhisar'ın narı meşhur ama bu yardımla ilçe, ''Hayırda yarışan insanlarıyla da meşhur olacak. Ülkemizde hayırda yarış yapılıyor. Bu bizleri çok memnun ediyor. Havaların soğuduğunu dikkate alırsak, başta battaniye olmak üzere, gıda paketleriyle katkıda bulunmak istedik. 91 saat sonra bir kardeşimizin sağ olarak kurtarılmasıyla ilçemizde yardım konusunda farklı bir yarış içerisine girildi. Bir personelimiz maaşının yarısını kampanyaya destek amacıyla gıda kolisi ve battaniye ayırdı. Bunun gibi kardeşlerimiz ve yardımlaşma duygumuz olduğu müddetçe bu milletin sırtı yere gelmez.''

"Bu hassasiyet içerisinde olduğumuz müddetçe insanlarımız aç ve açıkta kalmayacaktır"

Belediye Başkanı Mehmet Kepez de depremin kaçınılmaz bir felaket olduğunu ifade ederek, ''Bugün İzmir, yarın belki başka bir yer, belki bir gün burada olabilir. Orada mağdur duruma düşen insanlarımıza yardım elimizi uzatmak istedik. Belediye olarak kampanyaya destek verdik. Küçük ama gönlü zengin hemşerilerimizle battaniye ve gıda paketi hazırladık. Bu hassasiyet içerisinde olduğumuz müddetçe insanlarımız aç ve açıkta kalmayacaktır. İzmir'deki vatandaşlarımız aç ve açıkta yatarken bizim burada tok ve üstümüz örtülü olarak yaşamamız tabi ki bizim için kolay değil, acıyı yaşıyor ve hissediyoruz'' diye konuştu.

Hazırlanan battaniye ve gıda paketleri Bilecik Valiliğine gönderildi.