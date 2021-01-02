O ilçede bugün görülen vaka sayısı sıfır

Bilecik'in Osmaneli ilçesi korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının en çok görüldüğü yerlerden biri olmuştu. Alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından ilçede vaka sayısında büyük düşüş görüldü. Uzun süre sonra ilk kez ilçelerinde pozitif vaka görülmediği anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Kurallara uyduğumuzda başarabileceğimizi bir kez daha gördük. Bugünkü güzel tablo kesinlikle bizi rahatlatmasın. Zira en ufak bir ihmalle eski sayılara tekrar dönüleceğini hepimizin anladık. En azından Osmaneli halkına kurallara uyduğu ve bugünkü güzel tabloyu oluşturduğu İçin teşekkür ediyoruz. Osmaneli halkı olarak maske, mesafe, temizlik ve birbirimizi ziyaret etmeme, kalabalığa girmeme, sokağa çıkma yasaklarına uyma ve de mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama kurallarına uyduğumuzda Covid-19 riskini en alt seviyeye inecek. Bugün moralimiz düzeldi ve önümüzdeki günlerinde aynı olması bizlerin elinde. Doktorlarımıza ve tüm sağlıkçılarınıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara güç kuvvet versin. Bu süreçte birçok kardeşimizi, hemşerimizi kaybettik. Günde 3-4 kardeşimizi Covid-19 illetinden ötürü kaybettiğimiz günleri yaşadık. Ölenler bizlerin onlara hastalığı bulaştırmamızın sonucu öldüklerini unutmayalım. Haklarını inşallah bizlere helal etmişlerdir. Covid-19'dan ölen kardeşlerimize, hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tedavi gören hemşerilerimize Allah'tan şifa diliyoruz. Lütfen gevşemeyelim, birbirimizi uyaralım bugün başardık her gün başaralım ve kimse Covid-19 olmasın, yakınlarımızın acısını ve pişmanlığını yaşamayalım” dedi.

Öte yandan ilçede pozitif vaka sayısı sıfır gözükürken, evde izlenen pozitif vakalar 42 kişi, hastanede takip edilen pozitif vakalar 5 kişi, karantina altına alınan toplam kişi sayısı 91 kişi, ağır hasta sayısı sıfır olduğu öğrenildi.