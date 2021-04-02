O yıllara özgü giyinip "Yazıyor, yazıyor, 100 yıllık destan yazıyor" diye bağırarak gazete dağıttılar

İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel olarak hazırlanan '100. Yıl Anı' gazetelerini ellerine alan bir kız bir erkek, cadde ve sokaklarda "Yazıyor, 100 yıllık destan yazıyor" diye bağırarak gazete dağıttılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 100 yık önce gerçekleşen 2. İnönü Zaferi'nin anısına özel olarak hazırlanan '100. Yıl Anı' gazetelerinin dağılma biçimi vatandaşları 100 yıl geriye götürerek duygulu anlar yaşattı. Bir kız bir erkek o yıllarda özgü kıyafet giyerek, Bozüyük'ün cadde ve sokaklarında ellerinde gazeteleri dağıtılırken yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bu anlamlı farkındalık etkinliği düşünenlere teşekkür ettiler.

Öte yandan İnönü Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan '100. Yıl Anı' gazetesi 1 Nisan 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin ilk sayfasının orijinali ve tercümesine uygun şekilde basıldı.