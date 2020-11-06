Ocakta unutulan yemek ekipleri alarma geçirdi

Bilecik'te ocakta unutulan yemek, 2 itfaiye aracını, polisi, 112 ve doğalgaz ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye, İsmetpaşa Mahallesi, İbrahim Bey Caddesi üzerinde bir binanın üçüncü katında ocakta pişirilir vaziyette unutulan yemek ufak çaplı yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 2 adet itfaiye aracı, polis, 112 Acil Servis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ocakta çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken, ekipler normale döndü.