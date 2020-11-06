İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ocakta unutulan yemek ekipleri alarma geçirdi

Bilecik’te ocakta unutulan yemek, 2 itfaiye aracını, polisi, 112 ve doğalgaz ekiplerini alarma geçirdi.

Bilecik'te ocakta unutulan yemek, 2 itfaiye aracını, polisi, 112 ve doğalgaz ekiplerini alarma geçirdi.


Alınan bilgiye, İsmetpaşa Mahallesi, İbrahim Bey Caddesi üzerinde bir binanın üçüncü katında ocakta pişirilir vaziyette unutulan yemek ufak çaplı yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 2 adet itfaiye aracı, polis, 112 Acil Servis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ocakta çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken, ekipler normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.