Odadan çıkan dumanı fark eden anne, çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıktı

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın orta katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi sonuncunda büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Yümlü Paşa Sokak üzerinde üç katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden Hakan Yağcı'ya ait evin çocuk odasında henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odadan çıkan dumanı fark eden anne hemen çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkarak, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederken, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında evin bir odasındaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.