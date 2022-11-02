Ödüllü çocuk oyunu “Kostüm Odası” seyircisiyle buluştu

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, “Bozüyük'te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganıyla perdelerini açtı. Yeni sezonda ödüllü çocuk oyunu “Kostüm Odası” 2. sezonunda minik tiyatro severlerle buluştu.

İlk gösterimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği etkinlikleri dahilinde yapılan oyunu minik tiyatro severler beğeni ile izlemiş ve oyun 9. Uluslararası Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinin Anadolu Jüri Özel Ödülü'ne layık görülerek başarısını kanıtlamıştı. Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu olan Kostüm Odası yeni tiyatro sezonunda yeniden sahnelenmeye başladı. Oyun 2. Sezonunun ilk gösteriminde Atatürk İlkokulu öğrencileri için sahne aldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi salonunda sahnelenen müzikli çocuk oyunu minik tiyatro severler tarafından keyifle izlendi.