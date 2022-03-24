OEDAŞ Bilecik'te “Enerji Tasarrufu ve verimliliği” konulu resim ve şiir yarışması düzenliyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte Bilecik'teki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Enerji Tasarrufu ve verimliliği” konulu resim ve şiir yarışması düzenliyor.

OEDAŞ, tüm Bilecikli çocukları enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda kendilerini ifade etmeye ve heyecan verici ödüller için yarışmaya davet ediyor. Osmangazi EDAŞ ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen ve birincilere laptop, ikincilere tablet, üçüncülere bisiklet armağan edilecek resim ve şiir yarışmasının konusu, “temiz yarınlar, daha temiz dünya için enerji tasarrufu ve verimliliği” olacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da sonuçların açıklanacağı yarışmaya resim dalında ilkokul, şiir dalında ise ortaokul öğrencileri katılabiliyor.

OEDAŞ'ın bu yıl altıncısını düzenlediği resim ve şiir yarışmasına her okuldan öğretmenleri tarafından seçilecek 3 resim ve şiir çalışması katılacak. Resim ve şiir tekniği konusunda öğrencilerin serbest bırakıldığı yarışmada, çocukları enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmek ve sorumlu kullanıcı davranışlarına özendirmek hedefleniyor. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekiyor.

Okullarda en az üç öğretmenden oluşacak bir komisyon tarafından yapılacak olan değerlendirmeyi başarıyla geçen resim ve şiirler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, dereceye giren eserler 23 Nisan'da yapılacak törenle açıklanacak.