OEDAŞ çalışanlarından orman temizliği

Elektrik arzının kesintisiz şekilde sağlanmasının yanı sıra temiz bir çevre için de projeler gerçekleştiren OEDAŞ'ın 20 gönüllü çalışanı, Bilecik'te yer alan Kent ormanında temizlik çalışmalarına katıldı. Çalışma sonucu 500 kilograma yakın 50 poşet dolusu çöp temizlendi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) temiz bir çevre için projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 20 gönüllü OEDAŞ çalışanı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'ın katılımı ile Bilecik'te yer alan Kent ormanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirirken, günün sonunda 500 kilograma yakın 50 poşet dolusu çöp toplanmış oldu.

OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, “Elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Atılmış bir küçük cam şişe dahi ormanlarımızda çok üzücü kazaların yaşanmasına neden olabiliyor. Bu gerçeklikten yola çıkarak Bilecik ilimizde gerçekleştirdiğimiz orman temizleme etkinliğimiz ile daha temiz bir çevreyi amaçladık. Bu güzel proje için öncelikle Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Mustafa Budak'a ve ekibine katkılarından dolayı, diğer katılımcılara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak ve önümüzdeki günlerde bu projenin gelişerek büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizin müjdesini vermek isterim” dedi.