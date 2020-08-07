Öğrenciler artık çam ağaçları altında güzel vakit geçirebilecek

YÖK tarafından, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 14 turuncu bayrak ödülüne layık görülen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bu konudaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Korana virüs (Covid-19) salgını sebebi ile bir süredir uzaktan eğitim gören öğrencilere üniversiteye dönüşlerinde güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar inşa etmeye devam ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında kampüs girişindeki çamlık alanda yapılan düzenlemeler ile hiçbir ağaç kesilmeden peyzaj çalışmaları tamamlanan alanda süs havuzu, kameriyeler, banklar yapıldı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kampüste engelsiz yaşam çerçevesinde engelli öğrenciler için sarı yürüyüş yollarının da bulunduğu sosyal alanda incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Beydemir, "Yeşil kampüs, engelsiz üniversite" sloganıyla çalışmalarının devam edeceğini belirtti.