Öğrenciler hafta sonunu eğlenerek geçirdi

Bozüyük Düğün Salonu'nda gerçekleşen turnuvada öğrenciler hem eğlendiler hem de birbirleriyle yarıştılar. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 4 gruptan oluşan ve mangala, küre, Q-bitz gibi çeşitli oyunların yer aldığı turnuvada öğrenciler güzel zaman geçirdiler.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve Müdür Yardımcısı Rıdvan Güner tarafından sertifika, madalya ve hediye çeki verdiler.