Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Din Görevlileri Çocuklarla Çevrimiçi Buluşuyor" projesine katılan öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarıyıl tatili boyunca düzenlenen "Din Görevlileri Çocuklarla Çevrimiçi Buluşuyor" projesi kapsamında din görevlileri, günde 1 saat olmak üzere sosyal medya üzerinden ilkokul ve ortaokul seviyesinde olan öğrencilerle dini bilgiler ve dualar okumak suretiyle vakitlerini değerlendirdiler. Bu bağlamda projeye katılan öğrencilere İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Kasımpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Osman Tekeli ve Cami İmam Hatibi İlyas Dinç tarafından hediyeleri verildi.

Müftü Mustafa Topal, pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimin mümkün olmadığından Diyanet İşleri Başkanlığınca böyle bir projenin gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden düzenlenen projeye katılan öğrencilere ve ailelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ardından projeye katılan öğrencilere hediyeleri verildi.