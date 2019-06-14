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Öğrencilerden karakol ziyareti

Jandarma Teşkilatının 180.

kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında öğrenciler Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığını gezdi.


Osmaneli merkezinde okullarda eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürleriyle beraber Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Burada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve jandarma görevlileri tarafından karşılanan öğrencilerle tanışıldı ve sohbetler edildi. Öğrencilere, İlçe Jandarma Komutanlığını gezdiren Teğmen Uzun, çocuklar ile yakından ilgilendi. Jandarma personeli tarafından öğrencilere, jandarmanın kullandığı araç gereçler ile çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma'nın kullandığı telsiz sistemleri hakkında bilgiler verilirken ekip araçları ve içerisindeki teknolojik cihazlar tanıtıldı.


Öğrenciler, karakoldaki birim odalarını ve nezarethaneyi de inceledi. Sıcak sohbetlerin kurulduğu etkinlikte daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrenciler, kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyleyerek kendilerini ağırlayan ve kendileri ile yakından ilgilenen Teğmen Eyüp Uzun ve jandarma görevlilerine teşekkür ettiler. Öğrencilerin ziyareti toplu olarak hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından son buldu.

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