Öğrencilerden Kaymakam Ünal'a ziyaret

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, “Yerel Yönetimler, Meslekleri Tanıma” projesi çerçevesinde Kaymakam Yüksel Ünal'ı Makamında ziyaret etti.

Osmaneli İlçesinde Osmaneli İlkokulu Müdürü Şenol Altıntaş, 3 sınıf öğretmeni ve öğrenciler ile birlikte İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti. Sosyal Bilgiler dersi “Yerel Yönetimler, Meslekleri Tanıma” projesi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Osmaneli İlkokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında İlçe Kaymakamı Ünal'dan bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Ünal, mesleği hakkında bilgi verdi. Kaymakam Ünal, öğrenciler ile yakından ilgilenerek sorularını da cevaplandırdı.

Kaymakam Ünal, öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ünal, çocuklara derslerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.