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Öğrencilere güvenli okul giriş ve çıkışları öğretildi

Bilecik’te, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince okul önlerinde ve geçitlerinde güvenli şekilde okula giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla Osmangazi Ortaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Bilecik'te, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince okul önlerinde ve geçitlerinde güvenli şekilde okula giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla Osmangazi Ortaokulu öğrencilerine eğitim verildi.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 134'ncü maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 178'nci maddesinde, orta dereceli okul öğrencilerinin okul önlerinde ve geçitlerinde güvenli şekilde okula giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla istekli öğretmen, öğrenci ve velilere gerekli eğitimler verilerek okul önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde görevlendirilmeleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde okul geçit görevlisi olmak isteyen öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitim verilerek 57 öğrenciye “Okul Geçidi Görevli Belgesi” düzenlenmiş ve kimlik belgeleri Osmangazi Ortaokulu'nda düzenlenen tören ile öğrencilere dağıtılarak uygulamaya başlanıldı.

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