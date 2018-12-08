Öğrencilere Sağlıklı Beslenme ve Hijyen eğitimleri verildi

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Anaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme ve hijyen konularında eğitim verildi.

Osmaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, Okul Çağı Sağlıklı Beslenme Eğitim programı ve Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol programı kapsamında verilen eğitime, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar katıldı. Minik öğrencilere “Sağlıklı Beslenme” konusunda eğitim verildi. Eğitimde Başhekim Dr. Özyaşar, öğrencilere yeterli ve dengeli beslenmenin önemini anlatarak, sağlıklı ve sağlıksız gıdaları örneklerle açıkladı. Çocuklar için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu vurgulayan Özyaşar, “Çocukların sağlıklı beslenmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli biçimde tüketmeleri gerekmektedir. Güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir" dedi.

Dr. Özyaşar, minik öğrencileri temizlik konusunda da uyardı ve "Fiziksel aktivite sonrasında temizlik çok önemlidir. Fiziksel aktivite sırasında ellerimiz kirlenir. Bundan dolayı fiziksel aktivite sonrasında mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Uyku düzeniniz besinlerin vücudumuzda daha yararlı olabilmesi için önemlidir. En büyük nedeni ise büyüme hormonunun özellikle biz gece uykudayken salınmasıdır. Tüm dünyada ölümcül hastalıkların başında kanser, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin geldiğine dikkat çeken Özyaşar, kilo alma yaşının düştüğünü vurguladı. Beslenme şekli ve alışkanlıkları küçük yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olarak düşünüldüğünde bu eğitimlerin önemi daha da artıyor. Öğretmenlerimiz aracılığıyla doğru beslenmenin kurallarını ve fiziksel aktivitenin gerekliliğini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza aktararak geleceğimizi tehdit eden obeziteyi yeneceğiz. Obeziteyle savaşta ebeveynlerimize de büyük iş düşüyor'' şeklinde konuştu.