Öğrencilere ‘Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Samet Kalkan, veli ve öğrencilere sigara ve tütün konusunda bilgilendirmeler yaptı. Kalkan, sigaranın bir kereden bir şey olmaz düşüncesi ile başlayıp bağımlı hale gelindiğini belirterek, “Sizin arkadaşlarınız bu kötü alışkanlıkları kazanmanızda ısrarlı davranıyor. O tip arkadaşlarınızdan uzak durun ya da onlar sigarayı sizin teşviklerinizle bıraksınlar” dedi.

Kalkan, velilere de seslenerek, “Hem kesemize hem de vücudumuza zarar veren bu kötü alışkanlıkları bırakalım, çocuklarımıza da örnek olalım” dedi.

Sedef Akdoğan Kul ise, teknolojinin yeterinden fazla kullanılıyorsa bağımlılık haline dönüştüğünü ifade ederek, “Siz teknolojinin esiri değil, teknoloji sizin esiriniz olsun” diye konuştu.

İnhisar Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İlçe Müftüsü İbrahim Köç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kalın, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.