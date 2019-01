Öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyeleri

Bilecik'te eğitimcilik yapan Saadet Güzel, gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Tatillerde kimi öğrenci 15 günlük tatilini eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken, kimi öğrenci günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor. Öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerektiğine dikkat çeken eğitimci Saadet Güzel, televizyon veya bilgisayar başında geçirilen boş zamanın dinlenmekten çok yorgunluğa sebep olacağını söyleyerek; "Birçok öğrenci bu fırsatı, kitap ve defter kapağı açmadan, okullar açılana kadar televizyon seyrederek, geceleri geç saatlerde yatarak ya da odasına kapanıp bilgisayar başında saatlerini harcayarak değerlendirme eğilimindedir. Bu düzene alışık olmayan fizyolojik yapı önceleri zorlanır, daha sonrasında da yavaş yavaş tembellik ortaya çıkar. Tatil boyunca tembelliğe alışan bünye okul açıldığında eski düzenine dönebilmek için zorlanacağı gibi uzun bir süre kendini toparlayamaz. Bunun sonucunda ikinci döneme iyi bir başlangıç yapmak amacıyla verilen tatil tam tersi bir durumla sonuçlanır" dedi.

"Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın"

Güzel, bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel stratejiyi hakkında bilgi vererek, "Konu tekrarı yapmak, eksik kalan konuları tamamlamak, yeni konulara çalışmak, bol bol kitap okumak. Tatili verimli geçirmenin 10 yolu ise; mutlaka bir tatil programı hazırlayın. Ailenizle birlikte tatil yapın. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin. Konu tekrarı yapın. Eksik kalan konuları tamamlayın. Yeni konulara çalışın. Bolca kitap okuyun. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın. Sosyal faaliyetlere zaman ayırın" dedi.

"Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin"

Güzel, son olarak anne babalara tatil tavsiyeleri bulunarak, "Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Güzel'e göre her öğrencinin kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, kısa ve uzun vadeli hedeflerin, öğrencilerin çalışma isteklerini kamçılayacağına işaret ederek, hayali ve gerçekleşmesi imkânsız hedeflerinse belli bir süre sonra öğrencinin ümidinin kırılmasına ve çalışma isteğinin azalmasına neden olabileceğini söyledi.