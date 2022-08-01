İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlar yapıldı

Bilecik Vali Dr.

Kemal Kızılkaya, koordinesinde Öğrenci Barınma Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı ilgili kurum amirleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; daha önce tebligatların yapıldığı, işletmelerin mevzuata uygun hale getirilmeleri ve aykırılık oluşturanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Hem öğrencilerin hem de işletme sahiplerinin mağdur olmamaları için yönetmelikte belirtilen hususların ivedilikle yerine getirilmesi hususları ile genel sorunlar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanan çalışmalar değerlendirildi.

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