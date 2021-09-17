Öğrencilerin heyecanına ortak oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik'te öğrencilerle buluştu.

Bir buçuk senedir pandemiden dolayı eğitim ve öğretime uzaktan devam eden öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşarken AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Yıldırım'ı büyük bir mutlulukla karşılayan öğrenciler doyasıya fotoğraf çekildi.

Başkan Yıldırım,“ 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başlaması ile birlikte pandemiden dolayı uzun bir süre boş kalan okullarımız yine çocuklarımızın sesleriyle yankılanıyor. Onlar mutlu biz mutlu. Okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımızla kucaklaşıyor, öğretmenlerimizle bir araya geliyor, eğitim ve öğretim için daha neler yapabiliriz konuşuyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılımızın tüm eğitim camiamıza, ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan okul müdürlerini ziyaret eden Yıldırım, öğretmenlerin hal ve hatırlarını sormayı da unutmadı.