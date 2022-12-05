Öğrencilerle sanat dolu sohbet

Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenleri Selahattin Şeker ,Anadolu Lisesi'nin daveti üzerine okula gelerek öğrencilerle bir araya geldiler.

Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Bozüyük Belediye Tiyatrosu Eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Durmaz ve Özgür Yamacı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun sanatsal faaliyetlere çok önem verdiğini ve bu tür çalışmaları her zaman desteklediğini belirterek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere Bozüyük Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal faaliyetleri hakkında bilgi veren eğitmenler, Sanatevi'nde yürütülen faaliyetler, atölye çalışmaları, Sanatevi Kütüphanesi, kütüphanenin içeriği ve ödünç kitap alma, Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun ve Gençlik Tiyatrosu'nun çalışmaları ile bu sezon sahnelenecek tiyatro oyunlarını anlattılar. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan eğitmenler öğrencileri Gençlik Tiyatrosu'na ve Sanatevi'ne davet ettiler.