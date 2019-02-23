Öğretmen, öğrenci ve veli kaynaşma maçı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü 'Velilerle Halı Sahada Buluşalım' projesi kapsamında öğrenci, veli ve öğretmen dayanışmasını arttırmak amacıyla Hisarcık Beşevler Köyü halı saha futbol müsabakası düzenlendi.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen futbol müsabakası büyük ilgi gördü. Veli ve öğrenciler, öğretmenler eşliğinde oynanan maçlar, renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen turnuva ile alakalı konuşan Kaymakam Naif Yavuz, “Velilerimizin birbirleri ile kaynaşması, öğretmen ve öğrenci diyaloğunun artması, ikinci döneme öğrencilerin moral ve motivasyonla girmesi sebebi ile böyle bir proje gerçekleştirdik. Katılım güzel oldu. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile düzenlenen futbol müsabakasında kaliteli zaman geçirdiler. Bizleri kırmayarak futbol müsabakanıza katılan öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra öğretmenler ve öğrenci velileri köy kahvehanesinde hasbihal ettiler.