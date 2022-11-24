Öğretmenler arasında turnuva düzenlendi

Dostça rekabetin yaşandığı turnuvalarda öğretmenler hem eğlendiler hem de maharetlerini sergilediler.

Düzenlenen turnuva hakkında açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir: "Öğretmenlerimiz her konuda olduğu gibi sporda da öncü olarak öğrencilerimize rol model oldular. Takımlara ve turnuvalara katılan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.