Öğretmenler hedefi on ikiden vurdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 24 Kasım öğretmenler günü dolayısı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile öğretmenler arası dart turnuvası yapıldı.

Turnuva ile öğretmenlerin ders dışı zamanlarını sportif etkinlikler ile değerlendirmelerine fırsat vermek, sporun birleştirici gücü sayesinde öğretmenler arasında dostluk, arkadaşlık ve sosyal ilişkileri güçlendirmek, ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmak, ayrıca sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amaçlandı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi salonunda yoğun ilginin gözlendiği turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve Bozüyük Halk Eğitimi Müdürü Levent Susam takdim ettiler.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; “24 Kasım öğretmenler günü öncesinde değerli öğretmenlerimizle spor alanlarında buluşmak mutluluk verici. Turnuvaların gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza ve müsabakaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuva sonunda madalya alan öğretmenler erkeklerde 1. Batuhan Taş, 2. Hikmet Buyan ve 3. Ali Ekber Sakıcı olurken bayanlarda 1. Elif Kaynak, 2. Merve Bulut ve 3. Ayşe Nursel Boral oldu.