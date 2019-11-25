Öğretmenler Öğretmenler Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı

Bilecik'te 20 öğretmen, Öğretmenler Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atarken aralarında oryantiring yarışması gerçekleştirdiler.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde öğretmenler önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede bulma (oryantiring) yarışması düzenlendi. 20 öğretmen, belirlenen arazide gizlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalıştılar. Yapılan yarışma hakkında bilgi veren Oryantiring antrenörü Gürkan Dikeç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ara tatilde öğretmenlerin farklı bir çok kursa katıldıklarını anlatarak, "Bilecik'te kursların bir tanesi de Gölpazarı ilçemizde yapılan Oryantiring Kursu idi. Bu kurs sonrası ilçemizde bir oryantiring yarışması düzenlemek istedik. Burada kurs alan 20 öğretmenimiz ile bir yarışma düzenledik ve bu yarışma nefes kesti. İlçemizde bir ilk yaşandı bu yarışmayla. Birde öğretmenler gününe denk gelmesi farklı bir anlam kazandı. Bu yarışmayı ilerleyen günlerde öğrencilerimiz arasında yapmağı planlıyoruz. Bizleri bu kursa ve yarışmada desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altunışık'a teşekkür ederiz" dedi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hediyeler verildi.