İhlas Haber Ajansı

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Öğretmenler yıl sonu tiyatro oyunu için toplandı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, yıl sonunda gösterime girmesi planlanan tiyatro oyunu için öğretmenler ile toplantı yaptı.


Toplantıda konuşan Demir, "Çok istekli ve genç bir kadroyla yola çıkıyoruz. Sizlerin enerjisini şimdiden hissedebiliyorum. İnanıyorum ki ses getirecek ve büyük beğeni alacak bir oyun çıkaracağız. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum" dedi.


Oyunun hazırlıkları, içeriği ve çalışma saatleri hakkında bilgi verilen toplantı, öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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