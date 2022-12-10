Öğretmenler yıl sonu tiyatro oyunu için toplandı

Toplantıda konuşan Demir, "Çok istekli ve genç bir kadroyla yola çıkıyoruz. Sizlerin enerjisini şimdiden hissedebiliyorum. İnanıyorum ki ses getirecek ve büyük beğeni alacak bir oyun çıkaracağız. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Oyunun hazırlıkları, içeriği ve çalışma saatleri hakkında bilgi verilen toplantı, öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.